SIM-карти, інформація з ДМС і реєстрів: Дубілет розповів про деталі електронного перепису населення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

За його словами, планується використовувати кілька джерел інформації. Він назвав це електронним переписом населення.

"По-перше, ми збиратимемо інформацію з операторів мобільного зв’язку. Далі ми проводимо так звані калібрувальні соціологічні дослідження. Ми вже опитали близько 31 тис. домівок… Отримали доволі репрезентативну інформацію, яка дозволяє зрозуміти, скільки в середньому SIM-карт, у яких груп населення", – сказав Дубілет.

Інформацію про внутрішню міграцію, за потреби, також можна отримати від мобільних операторів, а про осіб, які виїжджають за кордон, від ДМС.

Міністр додав, що зазначену інформацію доповнюватимуть з таких джерел, як реєстр дітей та реєстр пенсіонерів, оскільки в цих груп населення менше мобільних.

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Якщо певної інформації не вистачатиме, то можуть замовити точкові соціологічні дослідження.

Старий метод перепису населення має дуже велику похибку, адже 10-20% осіб просто не відчиняють двері.

Нагадаємо, з 1 грудня у кількох районах Києва розпочали пробний перепис населення.