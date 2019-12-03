До закінчення новорічних свят рух транспорту Хрещатиком у вихідні дні не перекриватимуть

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні КМДА №1769.

Це пов'язано з обмеженнями руху транспорту вздовж Володимирського проїзду на час підготовки та святкування Нового року і Різдва.

Зокрема, з 25 листопада до 26 січня 2020 року:

- обмежено рух транспорту вздовж Володимирського проїзду правою смугою в напрямку руху до Михайлівської площі;

- заборонено рух усіх видів транспорту вздовж Володимирського проїзду (від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі).

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Нагадаємо, із 14 грудня 2019 р. до 12 січня 2020 р. зимові розваги відбуватимуться на Софійській площі, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджій частині Володимирського проїзду навпроти будинку № 5.

Під час святкувань рух транспорту в центрі столиці обмежуватимуть також 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня.

Офіційне святкування Нового року і Різдва на Софійській і Контрактовій площах триватиме із 14 грудня до 19 січня.