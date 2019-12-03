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03.12.19 09:15

До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура

До законопроєкту про ринок землі під час підготовки його до другого читання надійшло понад 3 тисячі поправок.

До законопроєкту про ринок землі подали понад 3 тис. поправок, - нардеп "СН" Качура

Про це журналістам перед початком засідання фракції "Слуга народу" сказав народний депутат Олександр Качура, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу підтвердити, що надійшло понад 3 тисячі поправок. Тому ми зараз збираємося тут (на засідання фракції. - Ред.), щоб обговорити і консолідувати всі поправки і вирішити на фракції, які саме поправки і чиї будуть проголосовані. Ми проведемо сигнальне голосування щодо поправок, які, зокрема, є тотожними, і вже будемо виходити з готовою позицією на голосування (під час пленарного засідання у ВР. - Ред.)"- зазначив Качура.

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Як повідомлялося, 13 листопада Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про ринок землі (№ 2178-10). Його підтримали 240 народних депутатів. Проєкт закону, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

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