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03.12.19 10:10

"Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську": Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського. АУДIО

Керівництво ДБР могло протидіяти розслідуванню щодо "нафтових інтересів Коломойського". Увага, на записі присутня ненормативна лексика!

Про це свідчить запис розмови двох людей з голосами, як у директора ДБР Романа Труби та начальника його патронатної служби Олександра Удовиченка, опублікований на Telegram-каналі "Трубу прорвало", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, 1 липня 2019 року відбулася розмова глави ДБР Романа Труби та керівника патронатної служби ДБР Олександра Удовиченка.

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"Удовиченко пропонує Трубі забрати справу у слідчого, бо пішли з обшуками проти нафтових інтересів Коломойського: "Ви що там охриніли? Передайте цьому п#дарасу, що його звільнять! Ви навіть собі не розумієте, у що ви влізли!". Удовиченко показує Трубі ролик з каналу "1+1" і каже, що не лізти в цю справу просив "Андрій Бліжайший", якому "дзвонив особисто Бєня", - йдеться в повідомленні до аудіозапису.

"Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську. Я зашлю йому (Богдану) постанову. Потім скажу, що це Роман усе вирішив. І ще Бєня буде винен Роману", - цитується на каналі репліка з розмови.

Швидко, нах#й, закривайте цю справу бл#дську: Труба обговорює із главою патронатної служби ДБР Удовиченком справу проти нафтових інтересів Коломойського 01

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