На фінансування українських стартапів передбачено 440 млн грн, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"В рамках роботи Українського фонду стартапів від сьогодні розпочато прийом заявок на фінансування українських бізнес-проєктів на початкових стадіях їхнього розвитку, а саме стадіях pre-seed and seed. Вже до кінця цього року бізнес-проєктам, які пройдуть відбір, ми видамо перші 40 млн грн. Наступного – по 60 млн у квартал, тобто 240 млн в цілому на 2020 рік", — пояснив Глава Уряду.

Він додав, що основні сфери фінансування включають штучний інтелект, доповнену реальність, Big Data, блокчейн, кібербезпеку, оборону, медицину та охорону здоров’я, подорожі, фінансові технології, освітні технології, робототехніку, професійні послуги, програмне забезпечення як послугу, виробництво, електронну комерцію, інтернет речей.

"Уряд прямо не втручатиметься в роботу бізнесу. Натомість, наша перемога полягатиме в тому, що шляхом підтримки стартапів та заохочення українців до підприємництва ми посилимо розвиток української економіки та створимо додаткові робочі місця. Ці аспекти є чинниками загального добробуту наших людей", – зазначив Олексій Гончарук.

Прем’єр-міністр додав, що перший Pitch-event, тобто коротка презентація бізнес-концепцій перед конкурсною комісією, за результатами якої будуть визначені стартапи, які отримують безповоротну фінансову допомогу, має відбутися вже до кінця цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд створив Фонд розвитку інновацій