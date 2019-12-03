Росія - загроза, немає сенсу цього приховувати, - міністр оборони Естонії Луйк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

За оцінкою аналітиків, учасники шукатимуть можливість зміцнити альянс, який переживає не найпростіші часи на тлі посилення між членами союзу протиріч, передають ранкові новини ETV+.

У листопаді автором найбільш різкого на адресу альянсу висловлювання став лідер Франції Емманюель Макрон, який заявив про "смерть мозку" НАТО. При цьому міністр оборони Естонії Юрі Луйк не вважає, що НАТО загрожує втрата авторитету через розбіжності між державами-членами.

За його словами, потреба в НАТО зараз сильніша, ніж будь-коли, оскільки Росія, на думку міністра, знову стала загрозою.

"Ми маємо якомога більше зосередитися на спільних цінностях та реальних загрозах безпеці. Ми маємо чесно сказати, що якщо Росія - це загроза, то це загроза. Немає жодного сенсу приховувати або намагатися це прикрасити", - заявив Луйк в інтерв'ю передачі Välisilm на телеканалі ETV.

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Президент Франції Емманюель Макрон нещодавно заявив, що необхідний додатковий діалог з Росією. За словами Луйка, Естонія до цього ставиться скептично.

"Попрацювавши послом у Росії, я цілком собі уявляю, що такий діалог для росіян не має особливої ​​доданої вартості. Росіяни, зрозуміло, хочуть щось за це отримати. Але ми не можемо дати їм те, що хочуть росіяни", - зазначив Юрі Луйк, не уточнивши при цьому, чого хочуть росіяни.

Луйк також розповів, що на саміті в Лондоні не буде обговорюватися оновлення планів оборони країн Балтії та Польщі.

"Хоча це дуже важливе для нас питання, це все ж не тема рівня глав держав", - пояснив Луйк.