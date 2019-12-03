Убивство дитини в центрі Києва: зловмисникам оголосили про підозру

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик, інформує Цензор.НЕТ.

"За погодженням із процесуальними керівниками готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Дату і місце розгляду буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, увечері 1 грудня невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню. Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. 2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

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