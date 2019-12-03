Зеленський збирає РНБО, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на другій щорічній конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів у вівторок вранці в Києві.

"Президент збирає Раду національної безпеки і оборони, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Аваков.

Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

"У нас сьогодні буде зустріч з послом Тейлором", - сказав Аваков.

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Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі зберуться керівники країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.