Зеленський збирає РНБО, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - Аваков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на другій щорічній конференції Української асоціації представниць правоохоронних органів у вівторок вранці в Києві.
"Президент збирає Раду національної безпеки і оборони, готуємося до зустрічі в "нормандському форматі", - сказав Аваков.
Він також повідомив про підготовку зустрічі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.
"У нас сьогодні буде зустріч з послом Тейлором", - сказав Аваков.
Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі зберуться керівники країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.