На Південно-Західній залізниці зекономлені 71 млн грн спрямували на Програму поліпшення умов праці, - Веприцький

На Південно-Західній залізниці реалізується програма поліпшення умов праці залізничників. Днями працівники відбудовних поїздів Козятина і Дарниці отримали сучасні спецавтомобілі, пише УНІАН.

У планах – оновлення всього автопарку філії. У рамках Програми покращення умов праці співробітників ПЗЗ наприкінці листопада філія придбала два нових автомобілі на платформі МАЗ для працівників відновлювальних поїздів станцій Дарниця та Козятин. Це – потужні повнопривідні автомобілі, з опалювальною кабіною на 12 посадочних місць, обладнані потужним генератором. Куплений транспорт забезпечує комфортні умови для ремонтників, які часто працюють у важкодоступних місцях.

Південно-Західна залізниця – перша філія АТ "Укрзалізниця", яка забезпечує співробітників такою технікою. Гроші на купівлю знайшли за рахунок раціонального використання бюджетних коштів. - Завдяки системі "Прозоро", ми заощадили в цілому 71 мільйон гривень за рік. Цей ресурс вирішили направити на Програму покращення умов праці, - коментує директор Південно-західної залізниці Роман Веприцький.

За його словами, існуючий ремонтний автотранспорт останній раз оновлювався 30-40 років тому і на сьогодні повністю вичерпав свій ресурс. У перспективі такі ж машини отримають бригади інших відновлювальних поїздів Південно-західної залізниці.