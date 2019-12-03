"Праву руку" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що йдеться про ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і підприємця у сфері будівництва.

Осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовниць $ 150 тис. неправомірної вигоди нібито для подальшої передачі керівнику одного з правоохоронних органів. Той в обмін на гроші начебто мав забезпечити закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням цього органу щодо дій згаданої компанії-забудовниці. Осіб затримали після одержання ними першого траншу $75 тис. з обумовлених $150 тис. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші обставини вчинення злочину та причетні до нього особи.

Нагадаємо, раніше джерела видання "НВ" повідомили, що соратник глави ДБР Труби Щербина намагався продати закриття справи в ДБР за $150 тис.

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