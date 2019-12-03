Суд дозволив заарештувати екснардепа Жеваго, його оголошено в міжнародний розшук, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Йому оголошено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (організація розтрати чужого майна за попередньою змовою), ч.3 ст.209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах) КК України.

"У зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та слідчим суддею надано дозвіл на його затримання. Вказана ухвала суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України", - повідомили в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жеваго переховується в одній із країн Європи, - Труба

Нагадаємо, 9 жовтня Державне бюро розслідувань оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради, мільярдера Костянтина Жеваго, який був власником банку "Фінанси і кредит". Йому закидають причетність до розтрати 2,5 млрд гривень банку. 5 листопада директор ДБР Роман Труба повідомив, що Жеваго переховується в одній із країн Європи.