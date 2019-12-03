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03.12.19 11:23

За статус "злодій у законі" - кримінальна відповідальність: Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинну спільноту

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою", який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі".

За статус "злодій у законі" - кримінальна відповідальність: Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинну спільноту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як зазначається у пояснювальній записці, забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка становить значну загрозу для охоронюваних державою прав та інтересів громадян, сталого розвитку суспільства, а також для національної та публічної безпеки України.

Організована злочинність та особи, які здійснюють таку організацію й керівництво – "злодії у законі", формують в Україні типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище. Для нього характерні: наявність жорсткого кодексу поведінки, сталих кримінальних традицій, а також високий рівень організованості, ієрархічності, закритості та конспіративності.

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Ініційований Президентом законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі", створення та участь у злочинних спільнотах тощо.

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