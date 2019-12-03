За статус "злодій у законі" - кримінальна відповідальність: Зеленський подав у Раду законопроєкт про злочинну спільноту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Як зазначається у пояснювальній записці, забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка становить значну загрозу для охоронюваних державою прав та інтересів громадян, сталого розвитку суспільства, а також для національної та публічної безпеки України.

Організована злочинність та особи, які здійснюють таку організацію й керівництво – "злодії у законі", формують в Україні типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище. Для нього характерні: наявність жорсткого кодексу поведінки, сталих кримінальних традицій, а також високий рівень організованості, ієрархічності, закритості та конспіративності.

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Ініційований Президентом законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі "злодія у законі", створення та участь у злочинних спільнотах тощо.