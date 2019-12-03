Обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка Мельника не доставили на засідання суду: суд досі не отримав інформацію про його місцезнаходження і взяття під варту

Про це написала журналістка Галина Добровольська, передає Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний в організації вбивства "зник", або ніякого рішення без моєї присутності. У Городищенському суді триває розгляд справи про вбивство корсунця, журналіста, Героя України з Небесної Сотні Василя Сергієнка. Однак один з головних підозрюваних в організації цього вбивства - Мельник - нині не з’явився до суду", - розповіла вона.

"Чергове засідання було призначене у Городищі на 10-ту годину 2 грудня. Розпочалося традиційно із зволіканням десь по одинадцятій. Бо, як пояснюють постійні учасники процесу, на 10 ніколи не привозять підсудних… І одразу ж сьогодні - технічна перерва. Причина цікава і майже містична: "зник" підозрюваний у організації цього жорстокого злочину Вадим Мельник. 14 листопада суд Кропивницького повернув його знову за ґрати, скасувавши серпневе рішення городищенських суддів, які випустили його тоді під домашній арешт. Під домашній арешт! Особу, котрій інкримінують створення злочинної групи та організацію чітко спланованого викрадення та вбивства активіста Революції Гідності… Отже, кропивницькі судді повернули Мельника за ґрати. А нині на засіданні у Городищі він відсутній "з невідомої причини". Судді повідомили, що ані причини відсутності підсудного, ні його теперішнє місце перебування суду невідомі: "інформації про його місцеперебування в розпорядженні суду станом на сьогодні немає" (Суддя Синиця). Неофіційно, сказала суддя, його адвокат повідомив про те, що М. перебуває в київському слідчому ізоляторі. На запит суду від 27 листопада, чи дійсно перебуває підсудний М. в держзакладі, київський СІЗО ніяк не відреагував, повідомила суддя. Сторона обвинувачення також заявила, що їй не відомо, чи прийшли матеріали з Кропивницького про зміну запобіжного заходу для М., але прокурор Дідич наголосила, що 27 листопада в Городищенський суд було направлено відповідну інформацію", - розповіла журналістка.

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"Отож, ситуація склалася дивна: всі неофіційно знають, де М., але його офіційно "немає". А без нього продовжувати засідання не можна. Оскільки всі учасники процесу з`їхалися до Городища не зблизька, то захист підсудних наполіг на продовженні засідання методом відеоконференції. Що, відверто кажучи, дуже здивувало, адже у кращих традиціях захисту– затягувати процес. Також ще 15 жовтня сторона обвинувачення оголосила клопотання про відвід суддівської колегії, таку ж заяву зробила і вдова вбитого Валентина Захаріївна. Обґрунтування: розголошення суддями таємних даних слідства та порушення за це проти них кримінального провадження ДБР, а також - дискримінаційні дії та упередженість щодо сторони потерпілих. У жовтні прозвучало три заяви про відведення суддів, але ті їх не взяли тоді до уваги. Отож, цього разу передбачалося поновлення процесу відведення. АЛЕ. Немає підсудного-немає засідання. Зрештою, було оголошено тригодинну перерву та налагоджено відозв’язок з київським СІЗО. Після 15-ої розпочалося засідання вже за участю Мельника посередництвом відеозв’язку. Той заявив: "Заперечую проти участі в засіданні в режимі відео конференції… хочу бути особисто присутнім, як я й збирався це зробити… проти розгляду будь якого питання за моєї відсутності… я заперечую… я нічого не чую…" Захист теж передумав. Заявив, що підзахисний затриманий незаконно, а щоб не порушувалося його право на захист – має бути в залі суду...", - додала вона.

"Цей судовий день у #СправаСергієнка #СправиМайдану вкотре безрезультатний. Але показовий щодо стану нашої судової системи. Елементарні речі досі залишаються без відповіді.

1. Ще 14 листопада 2019 року в Кропивницькому було ухвалено повернути Мельника під варту (копія – на фото INSIDER). Чому городищенські судді 2 грудня 2019 року на вісімнадцятий день не знали про це?

2. Технічні проблеми із зв’язком не були підтверджені жодним працівником суду чи СІЗО в Києві. Це – лише зі слів підсудного. Прокурори ж в Городищі знову наполягали на продовженні засідання з розглядом клопотання про відвід суддів. Судді прислухалися до обвинувачуваного у організації вбивства та до його адвокатів, а не до постраждалої сторони й сторони державного обвинувачення. Чому підсудний керує суддями?

3. Зрештою – риторичне запитання: навіщо городищенським суддям ця резонансна справа, якої так намагалася здихатися не одна колегія?", - резюмувала Добровольська.

Суд в Городищі продовжить свою роботу 3 грудня. Початок об 11-00. Щодо забезпечення перебування Мельника на ньому цитую суддю Синицю: "суд направить відповідні вимоги до виконання".

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