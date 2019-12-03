Фінал переатестації прокурорів ГПУ стартував: 769 осіб пройдуть перевірку на компетентність, етику та доброчесність

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, на третьому етапі прокурори виконають письмове практичне (ситуаційне) завдання для оцінки рівня володіння практичними вміннями та навичками, а також пройдуть співбесіду з метою виявлення відповідності вимогам професійної компетентності, професійної етики та доброчесності. Планується, що співбесіди з усіма прокурорами ГПУ буде завершено до кінця грудня цього року.

Рішення щодо проходження співбесіди будуть оприлюднюватися кадровими комісіями того ж дня на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 769 прокурорів вийшли у фінал переатестації: відсіялися 26 осіб. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 19 вересня український парламент ухвалив закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Закон, зокрема, передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури із 15 тис. до 10 тис. осіб.

23 вересня закон підписав президент Зеленський.

Раніше ГПУ повідомила, що заяви на проведення переатестації написали майже 50 % прокурорів.