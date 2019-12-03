Україна повністю забезпечена препаратами для лікування ВІЛ, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За оцінками національних і міжнародних експертів в Україні близько 200 000 ВІЛ-позитивних людей. Понад 60 000 з них не знають про свій статус. У жовтні 2019 року в Україні офіційно зареєстровано 1 431 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 658 пацієнтів діагностовано СНІД. Найпоширенішим шляхом інфікування ВІЛ залишається статевий.

"Зараз Україна повністю забезпечена новітніми препаратами для лікування ВІЛ, близько 123 тисяч ВІЛ-позитивних пацієнтів отримують лікування. У 93% ВІЛ-позитивних людей, що отримують антиретровірусну терапію, вірус у крові не виявляється. Це означає, що вони не можуть передати ВІЛ іншим", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Зазначається, що в Державному бюджеті на 2020 рік передбачено 207,9 млн. на фінансування послуг з супроводу та профілактики ВІЛ, що дозволить розширити охоплення послугами з 252 тис. українців у 2019 році до понад 356 тисяч українців у 2020.