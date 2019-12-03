Рада ухвалила поправки в закон про ДБР. ВІДЕО (оновлено)

За відповідне рішення проголосували 250 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Серед внесених поправок до закону про Державний бюро розслідувань є та, яка дозволить перевести команду слідчих у справі Майдану в ДБР. Це має забезпечити безперервність розслідування справ Майдану.

Зазначимо, законопроєкт передбачає зміну статусу ДБР з центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність, в державний правоохоронний орган.

Крім того, законопроєкт передбачає зміну підходу до формування структури Держбюро і призначенням його директора. Згідно з документом, призначати нового керівника ДБР буде конкурсна комісія, яка складатиметься з 9 членів: 3 представники від Офісу президента, 3 - від Верховної Ради і ще 3 - представники міжнародних організацій від Кабінету міністрів. Згідно із законопроєктом, президент призначає директора ДБР за поданням конкурсної комісії без подання прем'єр-міністра України.

У чинному законі директор ДБР призначається на посаду президентом за поданням прем'єра України відповідно до подання конкурсної комісії. Крім того, забезпечення роботи конкурсної комісії тепер буде організовувати центральний апарат ДБР, а не секретаріат Кабінету міністрів України.

Відповідно до законопроєкту, директор ДБР сам призначає і звільняє свого першого заступника і заступників, визначає їхні обов'язки, вирішує питання про застосування відповідно до рішення дисциплінарної комісії ДБР дисциплінарних стягнень до працівників бюро, затверджує організаційну структуру бюро вже без узгодження з Кабінетом міністрів.

Директор ДБР зможе мати не більше трьох заступників. У разі відсутності директора його повноваження здійснює перший заступник директора бюро, а в разі його відсутності - один із заступників директора згідно з розподілом обов'язків.

Директори територіальних управлінь (а не органів, як зараз вони називаються в законі) ДБР і їхні заступники, керівники підрозділів центрального апарату та їхні заступники призначаються і звільняються директором ДБР не за поданням конкурсної комісії, яка відбирає директора бюро, а конкурсних комісій, які проводять конкурси на посади працівників ДБР. Положення про ці конкурсні комісії і порядок проведення відкритих конкурсів затверджує директор ДБР. Працівники апарату ДБР призначаються директором бюро на термін його повноважень і можуть бути звільнені ним достроково з ініціативи директора ДБР або керівника апарату директора.

Положення про Раду громадського контролю при ДБР і порядку її формування затверджується відтепер президентом України, а не Кабінетом міністрів України.

Зазначимо, що у зв'язку з істотною зміною повноважень директора ДБР з дня набрання чинності законопроєкту, за заявою нардепів, припиняються повноваження чинного глави ДБР Романа Труби та його заступників і починається процес із перезапуску органа.