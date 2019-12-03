Коболєв про свою "відставку": Я звик до регулярного процесу мого "зняття". Працюємо далі

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту призначення мене на посаду голови Нафтогазу я звик до регулярного процесу мого "знімання". Тому реагувати на подібні речі просто не бачу сенсу.

Особливо, коли я у важливому відрядженні та обговорюю потенційне стратегічне партнерство з великими міжнародними гравцями нафтогазового ринку, які, на відміну на маловідомих переможців непрозорих конкурсів, проведених попереднім Міністром енергетики, хочуть співпрацювати саме з Нафтогазом. Бо наша команда довела свою здатність як бути надійним партнером, так і реалізовувати стратегічні ініціативи, дотримуючись принципів економічної доцільності та некорумпованості.

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Тому працюємо далі: завершення анбандлінгу, проходження зими, старі та нові арбітражні процеси з Газпромом, застосування нового підходу до осовоєння покладів щільних колекторів (до 2019 року було декілька невдалих спроб), перехід від оцінки результатів видобутку за валом, до реальних комерційних обсягів, впровадження shared service centers та SAP, нові партнерства з лідерами ринку, запуск центру кібербезпеки, вихід на ринки ТКЕ, торгівлі нафтопродуктами та електроенергії, перехід на відносини "клієнт - надавач послуг" в питаннях буріння, ремонту та стимуляції свердловин тощо. І ще багато чого", - написав він.

Разом з тим Коболєв підкреслив, що любить свою роботу, хоча вона і коштувала йому багато, включаючи втрату кількох друзів.

"Я вірю в успіх нашої команди, бо вона сильна і вже багато разів доводила свою здатність перемагати. В найскладніших ситуаціях. І конкурсах. Навіть тих, на які нас не запрошували", - резюмував глава "Нафтогазу".

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Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що уряд не буде робити будь-яких кадрових змін у керівництві.

Раніше на пресконференції міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що ухвалено політичне рішення змінити керівництво і наглядові ради всіх стратегічних енергетичних компаній, зокрема НАК "Нафтогаз України" і ДП "НЕК "Укрнерго".