2020-й буде оголошено Роком математики в Україні, - Новосад

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це вона заявила під час презентації перших результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018 у вівторок у Києві.

"Оскільки, згідно з результатами дослідження, найгірші результати з математики, то в нас є попередня домовленість на політичному рівні з президентом і прем'єром, що наступний рік буде Роком математики. У нас є попереднє погодження, працюємо над проєктом указу", - сказала Новосад.

Водночас міністерка наголосила, що розуміє, що політичний документ не є гарантією успіху, але такі символічні інструменти мають допомагати порушувати дискусію, спрямовану на зміну негативної тенденції, яку продемонструвало дослідження.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA 2018, рівень знань українських школярів нижчий за середній.

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