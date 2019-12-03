Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.12.19 12:55

Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко

Глава МЗС України Вадим Пристайко на полях зустрічі лідерів країн НАТО в Лондоні підкреслив, що головне завдання майбутньої нормандської зустрічі - змусити російські війська забратися з України.

Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у себе на сторінці в Twitter.

"Наше головне очікування від нормандської зустрічі і будь-яких інших форматів - це те, що я називаю Ruxit - ми хочемо, щоб Росія і її війська покинули Україну", - написав він.

Як відомо, Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка буде проходити паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, незважаючи на попереднє рішення МЗС цього не робити.

Він має взяти участь в панелі під назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом з міністрами оборони Естонії і Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.

Також дивіться: Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.

Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100