Ruxit - головне очікування України від Нормандського саміту, - Пристайко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив у себе на сторінці в Twitter.

"Наше головне очікування від нормандської зустрічі і будь-яких інших форматів - це те, що я називаю Ruxit - ми хочемо, щоб Росія і її війська покинули Україну", - написав він.

Як відомо, Пристайко візьме участь у конференції NATO Engages, яка буде проходити паралельно із зустріччю лідерів Альянсу в Лондоні 3 грудня, незважаючи на попереднє рішення МЗС цього не робити.

Він має взяти участь в панелі під назвою "Від Балтійського до Чорного моря: безпека передової НАТО" разом з міністрами оборони Естонії і Литви, а також грузинським міністром закордонних справ.

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Як повідомлялося раніше, зустріч лідерів нормандського формату, запланована на 9 грудня, відбудеться в Єлисейському палаці в Парижі.