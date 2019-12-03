Ефективність Кабміну Гончарука вдвічі нижча, ніж була в уряду Яценюка, - дослідження КВУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України, який проаналізував діяльність представників чинної та попередньої влади в перші місяці їхньої роботи.

"Що стосується діяльності Кабінету Міністрів України, то до уваги було взято показник успішності законодавчих пропозицій уряду. За перші три місяці роботи в Олексія Гончарука цей показник становив 14%, у Арсенія Яценюка - 26%", - повідомили в КВУ.

У дослідженні наголошується, що за перші три місяці роботи урядом Яценюка були подані в парламент 65 проєктів законів, з яких були прийняті 17.

Водночас урядом Гончарука було подано 63 проєкти законів, з яких стали чинними законами тільки 9. Ще 2 закони були підтримані Верховною Радою, але вони очікують на підпис Президента.

Також читайте: В "Слузі народу" офіційно не працює жодна людина, - Комітет виборців

Також у документі наголошується, що законодавча продуктивність роботи уряду Яценюка була вдвічі вищою, незважаючи на те, що його сформувала коаліція різних фракцій, в той час як партія "Слуга народу" має власну більшість і одноосібно сформований уряд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У Нормандії "миротворець" Путін буде говорити, що він за мир. Тільки за фактом це буде "русский мир", - Яценюк