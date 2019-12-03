Охоронцеві Ляшка повідомили про підозру в пособництві в нападі на Геруса, - прокуратура

Про це повідомляється на сайті прокуратури Київської області, передає Цензор.НЕТ.

"У вівторок, 3 грудня, заступником прокурора Бориспільської місцевої прокуратури повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 КК України, а саме у пособництві умисного заподіяння народному депутату України легких тілесних ушкоджень у зв’язку з його державною діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, за даними слідства, підозрюваний спільно з Ляшком сприяв нападу на Геруса. Прокурор клопотатиме в суді про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.