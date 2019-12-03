Президент зможе звільняти директора ДБР за результатами щорічного звіту про роботу Бюро, - Монастирський

Про це розповів журналістам у кулуарах парламенту голова правоохоронного комітету, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Відтепер щорічно директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою і вона може визнати такий звіт незадовільним або задовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання йде до президента і він отримує право звільнити директора ДБР. Таким чином, підвищується рівень парламентського контролю за ДБР", - сказав Монастирський.
Монастирський зазначив, що відтепер усю відповідальність за орган нестиме директор ДБР.
"Відтепер заступники призначатимуться внутрішньою комісією, що підвищить здатність цього органу. І головне, директор ДБР буде тією єдиною відповідальною особою, яка нестиме всю відповідальність за діяльність ДБР без урахування будь-якої діяльності заступників", - сказав нардеп.