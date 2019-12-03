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03.12.19 14:02

Президент зможе звільняти директора ДБР за результатами щорічного звіту про роботу Бюро, - Монастирський

Ухвалений законопроєкт про перезапуск Державного бюро розслідувань дає можливість президенту звільняти директора ДБР, якщо його річний звіт буде визнано незадовільним.

Президент зможе звільняти директора ДБР за результатами щорічного звіту про роботу Бюро, - Монастирський

Про це розповів журналістам у кулуарах парламенту голова правоохоронного комітету, нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Відтепер щорічно директор ДБР має звітувати перед Верховною Радою і вона може визнати такий звіт незадовільним або задовільним. Якщо звіт буде визнано незадовільним, таке подання йде до президента і він отримує право звільнити директора ДБР. Таким чином, підвищується рівень парламентського контролю за ДБР", - сказав Монастирський.

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Монастирський зазначив, що відтепер усю відповідальність за орган нестиме директор ДБР.

"Відтепер заступники призначатимуться внутрішньою комісією, що підвищить здатність цього органу. І головне, директор ДБР буде тією єдиною відповідальною особою, яка нестиме всю відповідальність за діяльність ДБР без урахування будь-якої діяльності заступників", - сказав нардеп.

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