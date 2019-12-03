Викрито спробу незаконного ввезення комплектуючих до Мі-24 на суму понад $100 тис., - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Під час митного огляду автомобіля громадянина однієї із сусідніх країн на пункті пропуску "Вільча" правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила "МІ-24" без відповідних супровідних документів. Складові системи аварійного запису інформації були приховані серед особистих речей іноземця.
Експертиза показала, що вартість запчастин становить понад $100 тисяч.
Слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Обвинувальний акт скеровано до суду.