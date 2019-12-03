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03.12.19 14:17

Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова

Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів з фракції "Слуга народу" Олексія Кучера та Олександра Кубракова.

Рада достроково припинила повноваження нардепів від СН Кучера і Кубракова

За відповідні постанови №2507 і №2526 на засіданні у вівторок проголосували 338 і 329 народних депутатів, відповідно, передає Цензор.НЕТ.

Як наголошується в постановах Верховної Ради, повноваження припиняються в зв'язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

Кучер достроково припинив повноваження народного депутата у зв'язку з призначенням його головою Харківської обласної державної адміністрації. Кубраков припинив повноваження в зв'язку з призначенням його головою Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор).

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