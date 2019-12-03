Нардеп Солончук звільнений від виконання обов'язків заступника голови фракції "Слуга народу", - Разумков

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН, про це на засіданні парламенту повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков заявив про "звільнення народного депутата України Дмитра Солончука від виконання обов'язків заступника голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, народні депутати Анна Скороход та Антон Поляков виключені з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено на засіданні фракції 15 листопада.

"Їх виключили за порушення домовленостей щодо спільної позиції з тих питань, щодо яких фракція виробила спільну позицію", - заявив заступник глави фракції Олександр Корнієнко.

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