У 2020 році Київ планує збільшити кількість евакуаторів до 100 одиниць, - Кличко

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко журналістам, звітуючи про результати роботи міської влади за 2019 рік, повідомляє пресслужба мера.

"У 2020 році для наведення ладу з парковками ми плануємо, укомплектувати інспекцію з паркування, збільшити кількість евакуаторів мінімум до 100 одиниць, забезпечити цілодобовий режим їхньої роботи, впровадити автоматизовану систему контролю оплати послуг за паркування, перейти на автоматизовану фіксацію порушень правил зупинки, стоянки, паркування авто в режимі фото-відеозйомки", - зазначив Кличко.

Сьогодні інспектори з паркування працюють переважно в центральній частині міста.

Починаючи з липня цього року вже винесено понад 3,5 тисячі постанов про стягнення за недбале паркування, на суму штрафів майже 1,4 млн грн. Розпочали також евакуацію авто, припаркованих у недозволених місцях, і тих, що заважають руху транспорту.