Рада ухвалила нові ПДР для осіб, які пересуваються в колісних кріслах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За відповідний закон №0963 проголосували в цілому та в другому читанні 350 народних депутатів.

Народні депутати доповнили ст. 19 закону нормами, згідно з якими особи, котрі пересуваються в колісних кріслах, мають право рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода.

Вони також мають право рухатися краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям.

У законопроєкті наголошується, що особи, які пересуваються в колісних кріслах зі швидкістю пішоходів тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками, мають право на першочерговий перетин проїжджої частини дороги пішохідними переходами.

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Особи, які пересуваються в колісних кріслах краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям, мають пересуватися в напрямі руху транспортних засобів правою крайньою смугою, поворот ліворуч і розворот дозволяються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку та без трамвайної колії між ними.

Під час руху вони мають виконувати правила дорожнього руху, що стосуються обов'язків велосипедистів.

У законопроєкті також зазначається, що колісні крісла мають бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темну пору доби краєм проїжджої частини дороги, вулиці чи узбіччям - зовнішніми світловими приладами.