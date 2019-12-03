Особиста зустріч Зеленського і Путіна в межах "нормандського формату" необхідна, - Арахамія

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах парламенту.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи має Зеленський зустрітися "віч-на-віч" із Путіним, він сказав: "Я вважаю, що так".

За словами Арахамії, Зеленський готуватиметься до зустрічі ще цілий тиждень.

"Президент готовий до цього (зустрічі. - Ред.), він готуватиметься весь тиждень до цього. Думаю, він дуже-дуже підготовлений", - сказав Арахамія.

Як повідомлялося, 9 грудня в Парижі зберуться керівники країн "нормандської четвірки" - України, Німеччини, Франції та РФ.

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