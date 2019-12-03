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03.12.19 14:48

Рада працюватиме більше часу щодня, щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, - Арахамія

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія розповів, що парламент сьогодні проголосував за продовження робочого дня, оскільки не хочуть вводити додатковий пленарний тиждень.

Рада працюватиме більше часу щодня, щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, - Арахамія

Про це Арахамія розповів журналістам у кулуарах парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, ми вирішили, що працюватимемо більше часу щодня, щоб весь порядок денний вичерпувати, і щоб у нас борги не накопичувалися і не пішли в новий рік. Ми, можливо, проголосуємо за один або два дні наступного тижня ще попрацювати в пленарному режимі, але ми не хочемо ще один тиждень робити пленарним. Тому що люди хочуть попрацювати перед Новим роком в округах, і ми не хочемо їх позбавляти цієї можливості", - сказав Арахамія.

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