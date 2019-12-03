"Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність", - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу про реформування сфери зайнятості населення заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов.

"Курс долара зараз 24 гривні, і це нова реальність. Є певні чинники, чому так відбувається", - сказав він. За словами міністра, курс може посилюватися від припливу інвестицій або через купівлю цінних паперів, яких зараз дуже багато купується.

"Працюємо над тим, щоб ринок був збалансований. Експортерам стало складніше, імпортерам і громадянам стало краще, оскільки знижується інфляція. Ми очікуємо, що до кінця року вона буде на рівні 6-6,5 відсотків", - сказав міністр.

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Як повідомлялося, Національний банк України на вівторок, 3 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 23,96 грн/дол., що є максимальним значенням майже за 4 роки - з січня 2016 року.

Офіційний курс гривні до євро на 3 грудня встановлений на рівні 26,41 грн/євро. Котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 23,94/23,96 грн/дол., до євро - на рівні 26,43/26,45 грн/євро.

Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України зросла до долара США на 3,4% за листопад і на 13,4% з початку року – до 23,97 грн/дол.





