Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.12.19 15:26

Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція

Граната, яку працівники офісу обласної організації "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) у Харкові знайшли вранці у вівторок прикріпленою до входу в офіс, виявилася навчальною.

Невідомі прикріпили навчальну гранату до дверей офісу ОПЗЖ у Харкові, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"За зазначеною... адресою виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво Київського відділу поліції. На місці поліцейські виявили навчальну гранату зі слідами іржі та механічними пошкодженнями із запалом до неї. Речові докази вилучено", - наголошується в повідомленні.

Інформацію про подію зареєстровано в Єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції Харкова. Нині вирішується питання про кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.

Як повідомлялося, невідомі облили офіс ОПЗЖ у Харкові червоною фарбою і прикріпили до входу гранату.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У центрі Харкова біля дверей бутіка повісили труп вівці з розпоротим животом, - поліція. ФОТОрепортаж

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100