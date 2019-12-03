Зеленський підписав закон про поліпшення доступу людей з інвалідністю до медицини та освіти

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави підписав документ у ході зустрічі з представниками громадянського суспільства, які займаються правами осіб з інвалідністю. Зустріч відбулася в Офісі Президента.

За словами Зеленського, це перший документ, повністю присвячений питанням людей з інвалідністю.

"Він стосується соціального захисту людей з інвалідністю, покращення їхнього доступу до медицини, освіти, праці, до об’єктів фізичного оточення. Та найголовніше, що ми бачимо кожного дня, де це не відбувається, – до транспортної інфраструктури", – констатував Президент.

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За його словами, важливо, щоб підписаний указ справді працював, особливо в частині доступності інфраструктурних об'єктів, установ, транспорту.

Зеленський висловив переконання, що сьогоднішня зустріч – не остання.

"Я вважаю, що все, що зараз у цілому ухвалюється такими швидкими темпами, має враховувати потреби людей з інвалідністю. І це дуже правильно, тому що всі ми рівні. Тому я готовий дослухатися до вас як безпосередньо, так і через мого уповноваженого", – наголосив він.

Зеленський також нагадав, що незабаром виповнюється 10 років відтоді, як Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю та взяла на себе зобов’язання забезпечувати повноцінне життя людей з інвалідністю в усіх сферах.

Учасники зустрічі обговорили низку питань, нагальних для людей з інвалідністю, зокрема питання доступності закладів охорони здоров’я. Представники громадянського суспільства звернули увагу Президента на необхідність облаштування та забезпечення доступності лікарень та інших медичних установ під час реалізації реформи охорони здоров’я.

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Також учасники зустрічі зазначили, що військовослужбовці, які мають третю групу інвалідності, позбавлені можливості лікуватися у закладах Міністерства оборони. Крім того, вказувалося на необхідність державної програми з ендопротезування суглобів, очей, забезпечення слуховими апаратами, забезпечення лікування онкохворих учасників бойових дій.

Володимир Зеленський погодився з необхідністю вирішення зазначених питань і пообіцяв сприяти цьому.