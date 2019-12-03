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03.12.19 16:10

Гончарук представив колективу Держгеокадастру нового керівника Башлика

Новим головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) вибрали Дениса Башлика. Він переміг на конкурсі, який уряд оголосив на цю посаду.

Гончарук представив колективу Держгеокадастру нового керівника Башлика

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України за підсумками представлення Башлика в Держгеокадастрі.

"Сьогодні ми тут, щоб докорінно змінити ставлення людей до сфери земельних відносин, зокрема в Держгеокадастрі як органі, який надає адміністративні послуги", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

В уряді доручили новому керівнику Держгеокадастру провести "тотальну перевірку" в службі і звільнити людей, "з якими асоціюється корупція в Держгеокадастрі".

Денис Башлик очолював Департамент міжнародного співробітництва та ринку земель у Держгеокадастрі. Є ініціатором успішних масштабних міжнародних проєктів зі Світовим банком, USAID, Kartverket. Співавтор низки інноваційних ініціатив у сфері ринку земель, зокрема щодо створення системи моніторингу земельних відносин.

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