Гончарук представив колективу Держгеокадастру нового керівника Башлика

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України за підсумками представлення Башлика в Держгеокадастрі.

"Сьогодні ми тут, щоб докорінно змінити ставлення людей до сфери земельних відносин, зокрема в Держгеокадастрі як органі, який надає адміністративні послуги", - повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

В уряді доручили новому керівнику Держгеокадастру провести "тотальну перевірку" в службі і звільнити людей, "з якими асоціюється корупція в Держгеокадастрі".

Денис Башлик очолював Департамент міжнародного співробітництва та ринку земель у Держгеокадастрі. Є ініціатором успішних масштабних міжнародних проєктів зі Світовим банком, USAID, Kartverket. Співавтор низки інноваційних ініціатив у сфері ринку земель, зокрема щодо створення системи моніторингу земельних відносин.

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