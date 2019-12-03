Баканов заборонив співробітникам СБУ колективно святкувати Новий рік "з метою недопущення дискредитації". ДОКУМЕНТ

Як повідомляють джерела Цензор.НЕТ у спецслужбі, з цим документом під розпис ознайомлені всі співробітники структурних підрозділів СБУ по всій Україні.

"З метою недопущення дискредитації, а також для власної безпеки... керівникам підрозділів заборонити проведення святкових заходів... поза місцем постійної дислокації... УВБ (Управлінню внутрішньої безпеки) забезпечити контроль за виконанням цієї вказівки. Про випадки порушення доповідати заступникам голови СБУ ", - йдеться в тексті документа.

"Тобто офіцерам, яким довірено вищі державні секрети, допуски до держтаємниці, керівництво СБУ не довіряє разом бухати на Новий рік, а то раптом вони цим дискредитують спецслужбу. Вибачте, а з якого дива, люди, які живуть і працюють пліч-о-пліч, не мають права разом святкувати у свій вільний час?", - написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте також: Головним завданням СБУ є захист державної безпеки, - Баканов

За словами журналіста, всі, хто готував на підпис цей документ - мають пройти перевірку на поліграфі, чи не є вони ворожими агентами, націленими на деморалізацію СБУ, і якщо вони не агенти, то треба направити їх на перевірку у психіатра на предмет адекватності.

"Прочитавши цей наказ, я зрозумів, що головна інспекція СБУ, виявляється, непокоїться, як співробітники святкуватимуть упродовж півтора місяців - грудень - січень, і займається такою хрінню. Голова підписує цей наказ, над яким будуть сміятися покоління сбушників. Внутрішня безпека контролюватиме. Заступники голови отримуватимуть доповіді", - пише Бутусов.

"Шановний Іване Баканов, накази, які не можна віддавати колективу "95-го кварталу", не варто віддавати і колективу СБУ. Сподіваюся, це ганебне рішення буде негайно скасовано, а всіх, хто вам таку нісенітницю підсунув на підпис і погодив, треба викинути копняком за двері. Ну або давайте йти до кінця - заборонимо в СБУ не тільки Новий рік, а й травневі свята. З цього наказу вийде чудовий естрадний номер "95-го кварталу" - буде дуже смішно, поза сумнівом", - підсумував Бутусов.





