Оснащення ЗСУ сучасною зброєю не перевищує 10%. В армії РФ цей показник досягає 50-70%, - військовий експерт Згурець

Про це повідомив військовий експерт Сергій Згурець у статті "Підрізані крила Яструба", опублікованій у блозі на Цензор.НЕТ.

"В останні роки Росія прискорено оновлює арсенал звичайних засобів збройної боротьби. Так, на початок 2019-го загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) виросла до 61% (в сухопутних військах - 48,3%, в повітряно -космічних силах - 74%, у військово-морському флоті - 62,3%, в повітряно-десантних військах - 63,7%).

Водночас у силах оборони України цей показник не перевищує 10%. Основу їх технічного оснащення складають зразки ОВТ 70-80 років минулого століття", - зазначив він.

При цьому Згурець підкреслює, що Генштаб ЗСУ націлений на "підвищення боєздатності і мобільності частин і підрозділів української армії шляхом збільшення різноманітності номенклатури озброєння і військової техніки радянського виробництва для покриття дефіциту арсеналів".

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