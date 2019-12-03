Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.12.19 17:03

Ясько поки залишатиметься главою делегації в ПАРЄ, - Арахамія

Народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько поки залишається головою постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Ясько поки залишатиметься главою делегації в ПАРЄ, - Арахамія

Про це журналістам сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на запитання про те, що напередодні фракція "Слуги народу" прийняла рішення підтримати Ясько на посаду голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, і хто у зв'язку з цим буде очолювати делегацію в ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Поки вона. Якщо виявиться, що це занадто багато роботи, то ми разом з Лізою поспілкуємося і визначимо когось нового, якщо в цьому буде необхідність", - сказав Арахамія.

Читайте також: Рада працюватиме більше часу щодня, щоб не вводити додатковий пленарний тиждень, - Арахамія

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100