Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.12.19 17:23

Легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер "не відповідає займаній посаді"

Легендарний танкіст підполковник Євген Межевікін (Адам) не пройшов атестацію, яку провели в його військовій частині і тепер "не відповідає займаній посаді".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Межевікін написав у Фейсбуці, опублікувавши результати атестації.

Він зазначив: "Айй літвінов мАлАдец. ОРУ. Тепер мене потрібно по атестації убирати з посади. начальник, якому місце на лаві підсудних і розгляд отриманих нагород оцінює підлеглих!
На початку 2019 підмінити не вдалось, чекали рік".

Легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер не відповідає займаній посаді 01

Дивіться також: "Тато ваш - найкращий в Україні танкіст", - Порошенко відвідав родину Героя України, танкіста Євгена Межевікіна, і привітав із новосіллям. ФОТОрепортаж

Волонтер Роман Синіцин, коментуючи цю інформацію зазначив: "Ахах. Хто не в курсі, "Адам" Герой України. Один із найкращих танкістів.
Скільки він російських танків, бронетехніки і живої сили з своїм екіпажем спалив на "взльоткі" ДАПа ніхто достеменно не знає. Багато. Дуже. І не тільки в ДАПі.
Зараз Женю технічно зливають з ЗСУ.
Рівень теоретичних знань та практичних навичок на трієчку у Євгена Межевікіна.

Цікаво скільки танків спалили перевіряючі і як у них із цим рівнем".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100