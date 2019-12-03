Легендарний танкіст, Герой України Межевікін (Адам) не пройшов атестацію і тепер "не відповідає займаній посаді"

Як передає Цензор.НЕТ, про це Межевікін написав у Фейсбуці, опублікувавши результати атестації.
Він зазначив: "Айй літвінов мАлАдец. ОРУ. Тепер мене потрібно по атестації убирати з посади. начальник, якому місце на лаві підсудних і розгляд отриманих нагород оцінює підлеглих!
На початку 2019 підмінити не вдалось, чекали рік".
Волонтер Роман Синіцин, коментуючи цю інформацію зазначив: "Ахах. Хто не в курсі, "Адам" Герой України. Один із найкращих танкістів.
Скільки він російських танків, бронетехніки і живої сили з своїм екіпажем спалив на "взльоткі" ДАПа ніхто достеменно не знає. Багато. Дуже. І не тільки в ДАПі.
Зараз Женю технічно зливають з ЗСУ.
Рівень теоретичних знань та практичних навичок на трієчку у Євгена Межевікіна.
Цікаво скільки танків спалили перевіряючі і як у них із цим рівнем".