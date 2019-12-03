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03.12.19 17:19

Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що парламенти Росії та Угорщини об'єднають зусилля в захисті прав нацменшин на території України.

Глава Держдуми РФ Володін заявив, що Росія та Угорщина будуть разом "захищати права нацменшин" в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдуми РФ.

"Ми це питання обговорювали на останній зустрічі з Головою парламенту Угорщини, отримавши від нього рішення вищого законодавчого органу, де йдеться про об'єднання зусиль у захисті прав малих народів, які проживають на території України", - повідомив він.

Він заявив, що необхідно зробити все для захисту малих народів, і це позиція не тільки Росії, але й інших країн.

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"Вважаємо за необхідне більш активно захищати права національних меншин, які проживають на території України. Така ж позиція, знаю, є у Польщі та Румунії", - заявив Володін.

Нагадаємо, раніше Володін пригрозив Україні "виходом кількох областей" з її складу через "націоналізм і утиски малих народів".

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