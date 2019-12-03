Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
03.12.19 17:58

З наступного року вводимо ключові показники ефективності діяльності керівників ОДА, - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував введення з 2020 року ключових показників ефективності для оцінки діяльності керівників обласних державних адміністрацій.

З наступного року вводимо ключові показники ефективності діяльності керівників ОДА, - Гончарук

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"З наступного року вводимо КРІ (ключові показники ефективності) діяльності керівників ОДА. Разом із Дмитром Дубілетом ми вже розробили систему оцінки показників роботи губернаторів. Ефективна робота держапарату і системний моніторинг діяльності працівників - один із пунктів нашої програми діяльності", - написав Гончарук.

"Якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися - йому доведеться попрощатися зі службою", - підкреслив прем'єр-міністр.

Гончарук додав, що держпосада не повинна бути місцем, де працівник просто чекає пенсії і користується пільгами.

Читайте також: Заступник голови ОП Трофімов представив нового главу Хмельницької ОДА Габінета

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100