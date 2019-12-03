З наступного року вводимо ключові показники ефективності діяльності керівників ОДА, - Гончарук

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"З наступного року вводимо КРІ (ключові показники ефективності) діяльності керівників ОДА. Разом із Дмитром Дубілетом ми вже розробили систему оцінки показників роботи губернаторів. Ефективна робота держапарату і системний моніторинг діяльності працівників - один із пунктів нашої програми діяльності", - написав Гончарук.

"Якщо держслужбовець показує низькі результати і не хоче вчитися - йому доведеться попрощатися зі службою", - підкреслив прем'єр-міністр.

Гончарук додав, що держпосада не повинна бути місцем, де працівник просто чекає пенсії і користується пільгами.

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