ПЦУ не проти перенесення дати релігійних свят, але тільки за підтримки більшості віруючих і Синоду, - Епіфаній

Про це повідомила пресслужба ПЦУ на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше митрополит Епіфаній зазначив, що ПЦУ не проти календарної реформи: "Не зважаючи на те, що низка помісних православних церков користується Новоюліанським календарем, ПЦУ теж не проти календарної реформи, але якщо її підтримають більшість віруючих, а також якщо соборний орган ПЦУ розгляне й ухвалить відповідне рішення".

При цьому в ПЦУ зазначають, що "ні Євангеліє, ні загалом Святе Письмо не дає нам точного дня народження Спасителя, бо головним у святкуванні є не дата, а сенс шанованої нами події".

"Календарна дата для святкування Різдва Христового 25 грудня була обрана у IV столітті. До того часу Церква дві події – Різдво Спасителя і Хрещення Господнє – святкувала в один день, 6-го січня, під спільною назвою Богоявлення. І хоча від кінця IV століття майже весь християнський світ святкує Різдво Спасителя 25 грудня, після календарної реформи Римського папи Григорія XIII, запровадженої в 1582 році, сталося розділення, яке в нашому суспільстві не подолане до сьогодні", - розповідають у ПЦУ.

В церкві додають, що Захід святкує Різдво 25 грудня в результаті календарної реформи і переходу на новоюліанський календар, який вважається точнішим, ніж юліанський або григоріанський".

Тому в ПЦУ підкреслюють, що йдеться не просто про перенесення дати святкування Різдва, а про проведення повноцінної календарної реформи, яка торкнеться всього року.



