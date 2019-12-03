У Запорізькій області податкова міліція заблокувала онлайн-торгівлю контрабандними сигаретами, вилучено "товару" на 2 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і "Рубіж" було встановлено місцевого жителя, який здійснював збут тютюнових виробів іноземного виробництва, ввезених в Україну поза митним контролем.

Реалізацію товару правопорушник здійснював через одну з торгових платформ у мережі Інтернет, а також через закриті групи в месенджерах. При цьому сигарети продавалися без марок акцизного податку України.

За результатами вжитих заходів вилучено та передано на зберігання 44 тис. пачок тютюнових виробів в асортименті з етикетками іноземних брендів без акцизних марок України вартістю 2 млн грн.

За даним фактом проти організатора незаконної діяльності складено протокол про адміністративне правопорушення, який направлено до суду для розгляду і прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

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