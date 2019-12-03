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03.12.19 20:47

Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі. ФОТО

3 грудня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором, під час якої сторони обговорили протидію наркоторгівлі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі 01

"З паном Тейлором обговорили спільну протидію міжнародній наркоторгівлі, зокрема, продаж наркотиків та психотропів в Інтернеті з використанням цифрових платіжних систем та криптовалют. Це нові глобальні виклики і для нас дуже важлива співпраця з іноземними правоохоронними органами задля збору електронних доказів. Будемо і надалі поглиблювати співпрацю з США", ‑ зазначив Аваков.

Своєю чергою, Вільям Тейлор зауважив, що Держдеп готовий підтримувати Україну в протидії наркозлочинності.

Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі 02

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"Проблема, що турбує обидві наші країни - це міжнародний наркотрафік і ми маємо спільні серйозні досягнення за останні декілька років. Держдеп готовий підтримувати обрану вами стратегію. Ми готові продовжувати надавати технічну та консультативну допомогу", ‑ сказав американський дипломат.

Зараз Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків Держдепу США постійно допомагає нашим поліцейським проходити навчання за кордоном, також  міжнародні експерти проводять тренінги в Україн.

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