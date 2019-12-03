Аваков і Тейлор обговорили співпрацю України і США у сфері протидії міжнародній наркоторгівлі. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"З паном Тейлором обговорили спільну протидію міжнародній наркоторгівлі, зокрема, продаж наркотиків та психотропів в Інтернеті з використанням цифрових платіжних систем та криптовалют. Це нові глобальні виклики і для нас дуже важлива співпраця з іноземними правоохоронними органами задля збору електронних доказів. Будемо і надалі поглиблювати співпрацю з США", ‑ зазначив Аваков.

Своєю чергою, Вільям Тейлор зауважив, що Держдеп готовий підтримувати Україну в протидії наркозлочинності.

Дивіться також: Тейлор від імені США передав Нацполіції України 88 автомобілів. ФОТО

"Проблема, що турбує обидві наші країни - це міжнародний наркотрафік і ми маємо спільні серйозні досягнення за останні декілька років. Держдеп готовий підтримувати обрану вами стратегію. Ми готові продовжувати надавати технічну та консультативну допомогу", ‑ сказав американський дипломат.

Зараз Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків Держдепу США постійно допомагає нашим поліцейським проходити навчання за кордоном, також міжнародні експерти проводять тренінги в Україн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США непохитно стоять на боці українців, які продовжують працювати задля втілення в життя прагнень Євромайдану, - Тейлор привітав із Днем гідності і свободи. ВIДЕО