У Зеленського знали про затримку військової допомоги США ще в липні і намагалися це приховати, - Зеркаль

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ, про це повідомляє The New York Times.

"У нас була ця інформація. Було згадано про деякі проблеми", - сказала вона.

За її словами, вона дізналася про затримання американської допомоги з дипломатичної телеграми, отриманої від посольства України у Вашингтоні. Вона не змогла згадати точну дату, зазначивши лише, що її прислали 30 липня, через кілька днів після скандальної телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Офіс президента України також отримав телеграму з посольства у Вашингтоні: "Ми отримали її одночасно", - додала Зеркаль.

Дипломат першою серед українських високопосадовців визнала, що уряд України дізнався про блокування надання військової допомоги тоді, коли американські дипломати вимагали від Зеленського публічно заявити про початок політично мотивованого розслідування проти опонентів Трампа.

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Ексзаступниця глави МЗС України зазначила, що після початку розслідування Палати представників США у справі про імпічмент Трампа, офіс Зеленського спробував приховати інформацію, яка могла б нашкодити Трампу.

На зустрічі у вересні, за словами Зеркаль, помічник Зеленського Андрій Єрмак сказав їй "мовчати" й уникати коментарів у ЗМІ на будь-яку тему.

"Його головним посланням було мовчати, не коментувати без дозволу", - сказала Зеркаль.

Вона додала, що МЗС України скасував її візит до Вашингтона в жовтні, де вона планувала обговорити з представниками Конгресу США питання, пов'язані з розслідуванням про імпічмент.