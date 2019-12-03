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03.12.19 19:25

Рада ухвалила закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Верховна Рада підтримала в другому читанні і в цілому президентський законопроєкт №2300 про скасування з 1 січня 2020 року державної монополії на виробництво спирту.

Рада ухвалила закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 284 народні депутати.

Законопроєкт передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року, можливість суб'єктам господарювання будь-якої форми виготовляти спирт за умови отримання відповідної ліцензії, а також повну лібералізацію експорту спирту з України.

Крім того, законопроєкт надає можливість суб'єктам господарювання незалежно від форми власності виготовляти спирт за наявності відповідної ліцензії, а також передбачає повну лібералізацію експорту спирту з України.

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Ліцензія на виробництво спирту видається підприємствам, які мають встановлені цілодобові системи відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції. Відключення систем відеоспостереження є підставою для відмови у видачі ліцензії або її відкликання, зазначається в документі.

Водночас, для захисту вітчизняного товаровиробника законопроєкт передбачає, що імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів держпідприємства.

Крім того, законопроєктом передбачається до 1 липня 2021 року заборона введення в експлуатацію нових об'єктів виробництва спирту і вводиться зобов'язання на цей період про збереження робочих місць у розмірі 70% штату на приватизованих підприємствах.

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