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03.12.19 19:39

Ексчиновнику ГПУ Щербині, який намагався за $150 тис. закрити справу, в ДБР оголошено про підозру, - САП

Колишньому службовцю ГПУ, який за 150 тис. доларів "обіцяв" закрити справу проти столичних забудовників, повідомлено про підозру.

Ексчиновнику ГПУ Щербині, який намагався за $150 тис. закрити справу, в ДБР оголошено про підозру, - САП

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні зазначається: "За погодженням прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому начальнику Головного слідчого управління ГПУ і підприємцю, які були викриті в отриманні 75 тис. доларів США.

Згаданим особам інкримінується скоєння злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України, тобто шахрайство і пособництво в наданні неправомірної вигоди.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Як уже повідомлялося, згаданих осіб було затримано в порядку ст. 208 КПК України, відразу після одержання ними першої частини обумовленої суми - а саме 75 тис. доларів США зі 150 тис. доларів США. Ці кошти колишній чиновник ГПУ за посередництва підприємця вимагав зі столичного забудовника нібито для одного з керівників правоохоронних органів за закриття кримінального провадження, яке розслідується територіальним управлінням цього органу щодо цієї компанії.

Слідство триває".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше "права рука" Труби, ексчиновника ГПУ Щербину затримано на одержанні $75 тис. хабаря.

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