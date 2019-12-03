Зеленський присвоїв звання Героїв України загиблим на Донбасі полковникам Денису Волочаєву і Дмитру Каплунову

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Бійці удостоєні високої нагороди "за героїзм і особисту мужність, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові".

Нагадаємо, 1 грудня диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань Російської Федерації здійснила спробу проникнення в тил позицій Об'єднаних сил. Командир підрозділу, що виконує завдання в Донецькій області, застосував черговий резерв, щоб перекрити шляхи висування і можливого відходу ворожих диверсантів.

"Під час виконання цього бойового завдання на невідомих вибухових пристроях підірвалися два українські військовослужбовці. На жаль, в результаті вибухів наші воїни зазнали поранень несумісних із життям і померли на місці підриву", - повідомили в пресцентрі ОС.

Пізніше в СБУ повідомили, що під час виконання бойового завдання загинуло двоє бійців спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ Денис Волочай і Дмитро Каплунов.

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