Міністр закордонних справ Пристайко: "Росія це тероризм!"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив на конференції NATO Engages, яка проходить напередодні зустрічі лідерів Альянсу, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи дискусію, яка йде в Альянсі з ініціативи президента Франції, про визначення НАТО свого головного противника (Росію чи тероризм), Пристайко заявив, що боротьба з РФ є частиною боротьби з тероризмом.
"Я не бачу різниці між тероризмом і Росією. Тероризм - це дії для досягнення політичних цілей через залякування. Невже хтось скаже, що Росія робить щось інше?", - пояснив він.
Глава МЗС України уточнив, що дії РФ на окупованій частині України, зі спробами вплинути на українську владу, є прикладом такого впливу.
"Це тероризм, але тероризм на державному рівні", - пояснив він.
На думку Пристайка, НАТО має унікальну можливість впливу на РФ. "Те, що здатний робити Альянс - це єдина мова, яку розуміє Путін", - заявив міністр.
Минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.