Нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію й Україну, - Пристайко

Про це глава МЗС заявив під час конференції "NATO Engages" у Лондоні у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Спочатку нам обіцяли, що ми будемо членом НАТО. Потім була ідея, що План дій щодо членства для України і Грузії - вирішене питання, і до кінця року міністри закордонних справ повинні були відзвітувати перед своїми лідерами, щоб розповісти як це працює. Минуло більш ніж 10 років, і ми не запрошені ні в ПДЧ, ні в членство. Я вважаю, що нерішучість НАТО в той час і від того часу дозволила Росії спочатку вторгнутися в Грузію, а потім через шість років прийти в Україну", - сказав Пристайко.

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