Нардепи дозволили своїм помічникам-консультантам працювати за сумісництвом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За відповідний закон на пленарному засіданні у вівторок ввечері проголосував 321 народний депутат.

Законопроєкт пропонує внести зміни до статей №25 і 36 закону про протидію корупції, згідно з якими помічники-консультанти нардепів виключаються зі списків посад, на які поширюється антикорупційне законодавство в частині поєднання роботи.

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На них також не поширюється вимога антикорупційного законодавства щодо передачі іншим особам належних їм підприємств і корпоративних прав.

Це положення також поширюється на працівників секретаріатів спікера Верховної Ради, його першого заступника і заступника, співробітників секретаріатів депутатських фракцій і груп.

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