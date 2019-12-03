Найманці РФ дали гарантії безпеки для ремонту ліній електропередач у Мар'їнці, частина будинків якої знеструмлені з 25 листопада, - прес-центр ОС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

"Нарешті, на неодноразові запити української сторони СЦКК через СММ ОБСЄ, російські окупаційні війська надали гарантії дотримання режиму припинення вогню в районі Мар'їнки. Сподіваємося, що завтра, 4 грудня, українські ремонтні бригади зможуть почати заходи з відновлення електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в місті Мар'їнці Донецької області з 25 листопада знеструмленими залишаються близько 60 приватних будинків на вулицях Тельмана та Жовтневій. Виведені з ладу лінії електропередач розташовано в секторах ведення вогню збройних формувань Російської Федерації.

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